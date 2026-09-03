Путин поручил обеспечить устойчивый сбыт продукции новых предприятий ДФО и Арктики

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Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый сбыт продукции новых предприятий, которые открывают на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ.

Дополнительный импульс, по его словам, должны получить лесной и агропромышленный комплексы, вылов морских ресурсов и развитие аквакультуры. При этом строительство новых предприятий и модернизацию существующих следует вести с соблюдением высоких экологических стандартов и использованием передовых технологий.

Для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике нужно обеспечить устойчивый сбыт продукции, подчеркнул Путин. Для этого, по его словам, следует использовать механизм офсетных контрактов.

Кроме того, с 1 октября начнет действовать новый федеральный закон, введенный в экспериментальном формате. Он коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех регионов страны.

Он направлен на более активное применение платформенных решений в процессе закупок в регионах. По словам Путина, образовательные учреждения, такие как детские сады, школы и колледжи, смогут закупать товары напрямую с отечественных маркетплейсов.

Ранее президент объявил о переходе к стратегии развития Дальнего Востока на 10 лет. По его словам, ключевой задачей станет поддержание набранных высоких темпов развития, а также запуск в регионе новых инвестиционных циклов.

В частности, с 1 января 2027 года в ДФО должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников. Он позволит быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии.

Также Путин поручил отработать перевозки гражданских грузов дронами на Дальнем Востоке. Новая система должна сформировать в экономике отдельное направление низковысотной логистики.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем участвуют представители 75 стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.