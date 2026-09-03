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03 сентября, 09:53

Экономика

Путин объявил о переходе к стратегии развития Дальнего Востока на 10 лет

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока – обновленной стратегии развития на предстоящие 10 лет. Об этом президент заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ключевой задачей российский президент назвал поддержание набранных высоких темпов развития, а также запуск в регионе новых инвестиционных циклов.

По словам президента, Дальний Восток находится на подъеме. Почти во всех его субъектах наблюдается высокая экономическая активность. Особенно это проявляется в секторе малого и среднего бизнеса, где трудоустроены около трети всех работающих граждан. Глава государства назвал это хорошим показателем.

Путин отметил, что бизнес видит возможности для роста и развития своего дела, а граждане осознают, что их знания и навыки востребованы и могут дать ощутимый эффект как для региона, так и для страны в целом.

По мнению главы государства, Дальний Восток должен стать центром экономического роста. ВЭФ традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов, экспертов из десятков стран мира, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона.

За последние 11 лет ВВП Дальнего Востока вырос более чем в три раза, подчеркнул Путин, назвав это очень хорошим темпом. Уровень безработицы за последнее время снизился в четыре раза. В текущем году он составляет 2,2%, что соответствует среднему уровню по всей стране. Президент добавил, что такой низкий уровень безработицы для региона является рекордным.

Вместе с тем в ДФО создаются новые эффективные рабочие места, что способствует росту доходов населения и улучшению ситуации на рынке труда.

"А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше", – отметил Путин.

Ранее президент заявил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников. Он позволит быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии. Президент также указал на важность обратной связи от инновационных компаний.

Одновременно с этим глава государства поручил отработать перевозки гражданских грузов дронами на Дальнем Востоке. Соответствующий проект запустили при участии Минтранса России, компании "ГЛОНАСС" и китайских партнеров.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем участвуют представители 75 стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

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