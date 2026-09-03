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03 сентября, 10:52

Экономика

Путин призвал учитывать мнение россиян при оценке развития городов

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Мнение жителей необходимо учитывать при оценке успешности развития городов и агломераций. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По его словам, эффективная реализация мастер-планов возможна только при постоянном сотрудничестве специалистов разных направлений и с опорой на запросы жителей. Именно такой подход позволяет развивать поликлиники, школы, детские сады, транспорт, ЖКХ, поддерживать бизнес и решать экологические проблемы.

"К 2030 году предстоит разработать не меньше 200 мастер-планов всей территории РФ. И для их реализации необходим прочный правовой фундамент", – сказал президент.

Он рассчитывает, что законопроект о мастер-планировании примут обе палаты Федерального собрания до конца 2026 года. Документ уже находится на финишной прямой, его ждут регионы, бизнес и эксперты. Отдельные решения потребуются для малых городов, где мастер-планов пока нет.

Путин отметил, что более половины жителей городов Дальнего Востока, где уже действуют мастер-планы, положительно оценивают изменения. Позитивный отклик оставили больше половины жителей городов и агломераций.

Ранее Путин объявил о переходе к обновленной стратегии развития Дальнего Востока на ближайшие 10 лет с задачей поддержать высокие темпы развития и запустить новые инвестиционные циклы.

Президент отметил, что ВВП Дальнего Востока вырос более чем в три раза за последние 11 лет, безработица снизилась в четыре раза до рекордных 2,2%, а почти во всех субъектах наблюдается высокая экономическая активность, особенно в МСП.

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