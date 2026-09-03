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03 сентября, 12:04

Экономика

Путин отверг возможность заморозки счетов россиян словами "с какой стати"

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Сообщения о якобы возможной заморозке средств россиян на банковских счетах беспочвенны, это обычные вбросы. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"С какой стати", – сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности заморозки депозитов.

Ранее появилась информация, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов якобы предложил изъять вклады, так как эти деньги якобы "не работают". Комментируя это, зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях.

При этом в самой партии назвали данные сообщения ложью. Там указали, что Зюганов лишь обратил внимание на большие финансовые ресурсы, которые есть в банковской системе.

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