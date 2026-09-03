Уголовное дело в отношении актера Трескунова направлено в суд

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков (Семен Трескунов признан иноагентом в РФ)

Перед судом предстанет актер Семен Трескунов (признан в РФ иноагентом), сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Тимирязевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Трескунов обвиняется по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах".

По данным следствия, Трескунов дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Тем не менее он продолжал размещать сообщения и материалы на одной из интернет-площадок, не отмечая при этом, что они созданы либо распространены лицом, которое выполняет функции иностранного агента.

В ходе предварительного расследования Трескунову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в отношении актера были инициированы разыскные мероприятия. Соответствующие сведения появились в базе министерства внутренних дел. В качестве причины розыска в карточке значилось, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако сама статья при этом не называлась.

