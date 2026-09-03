Умерла двукратная обладательница "Грэмми" Кассандра Уилсон

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Американская джазовая певица, автор песен и продюсер Кассандра Уилсон скончалась в возрасте 70 лет, сообщает News.ru со ссылкой на журнал Billboard.

По информации издания, артистка умерла дома в окружении семьи, близких друзей и своего менеджера.

Уилсон получила четыре номинации на премию "Грэмми" и дважды стала ее лауреатом в категории "Лучший джазовый вокальный альбом". В 1997 году награду ей принес альбом New Moon Daughter, а в 2009-м – пластинка Loverly.

Певица была известна контральто и исполнением музыки разных жанров, включая джаз, блюз, фолк, поп, R&B и кантри. В 2001 году журнал Time назвал Уилсон лучшей певицей Америки.

В 2022 году артистка получила звание мастера джаза от Национального фонда искусств США. Эта награда считается одной из наиболее престижных государственных наград страны в области джазовой музыки.