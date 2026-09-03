Путин: рост ВВП РФ за последние 3 года был выше среднеевропейского

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за последние 3 года был выше среднеевропейского. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас он где-то на 0,6%, но рост продолжается. Он, может быть, и будет выше, я не сомневаюсь", – выразил уверенность президент.

Также российский лидер отметил, что цикл крупных инвестиционных проектов в стране успешно завершен и необходимо начинать новый. Завершающиеся проекты реализуются успешно благодаря поддержке государства и созданию необходимой инфраструктуры.

Кроме того, Путин указал на стабильность ситуации в российской банковской системе. Доходы банковского сектора "приличные". Рост наблюдается, в частности, у "Сбербанка", "Внешэкономбанка", "ВТБ" и "Россельхозбанка".

При этом поддержание высокой ключевой ставки Банка России президент назвал сознательным решением, которое позволяет обеспечивать макроэкономическую стабильность.

"Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика", – добавил он.

По его словам, накачка российской экономики денежными массами – это опасный путь, который повлияет на инфляцию. Строить план долгосрочного развития инвестиций в условиях галопирующей инфляции очень сложно либо практически невозможно, заверил президент.

В августе Путин заявил, что дефицит консолидированного бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года достиг 160 миллиардов рублей. Глава государства отметил, что за первое полугодие 2026 года доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. При этом общий дефицит оказался почти на уровне прошлого года.