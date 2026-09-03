03 сентября, 13:02Происшествия
Полицейские задержали школьника, напавшего на пассажира в метро Москвы
Фото: MAX/"Ирина Волк"
Правоохранители задержали 16-летнего подростка, напавшего на 30-летнего пассажира в метро Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Инцидент произошел на станции "Китай-город" Калужско-Рижской линии метро. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте с участием несовершеннолетнего. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали школьника.
Выяснилось, что подросток спровоцировал словесную перепалку с мужчиной, после чего нанес ему несколько ударов. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Также ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее полицейские пресекли опасные действия 14-летнего школьника на станции "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии. Подросток встал на подножку вагона в момент отправления поезда.
Машинист состава заметил нарушителя и применил экстренное торможение. Тогда школьник спрыгнул с состава и попытался скрыться с места, но вскоре был задержан.