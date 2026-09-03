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03 сентября, 13:02

Происшествия

Полицейские задержали школьника, напавшего на пассажира в метро Москвы

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Правоохранители задержали 16-летнего подростка, напавшего на 30-летнего пассажира в метро Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции "Китай-город" Калужско-Рижской линии метро. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте с участием несовершеннолетнего. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали школьника.

Выяснилось, что подросток спровоцировал словесную перепалку с мужчиной, после чего нанес ему несколько ударов. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Также ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские пресекли опасные действия 14-летнего школьника на станции "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии. Подросток встал на подножку вагона в момент отправления поезда.

Машинист состава заметил нарушителя и применил экстренное торможение. Тогда школьник спрыгнул с состава и попытался скрыться с места, но вскоре был задержан.

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