Путин призвал не "выдавливать" школьников из 10-х классов

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Нельзя насильно "выдавливать" школьников из 10-х классов, но необходимо создавать условия для формирования у них интереса к рабочим профессиям. Об этом Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что уровень зарплаты у представителей рабочих профессий достаточно высокий. Интерес к таким специальностям у ребят большой, но, уточнил российский лидер, действовать в этом вопросе нужно очень аккуратно.

Ранее Верховный суд России счел незаконным отказ школы принять ребенка в 10-й класс только из-за того, что в образовательном учреждении предусмотрено лишь профильное обучение.

Высшая судебная инстанция разъяснила, что в стране обязательными являются не только 9 классов основного общего образования, но и 10–11-й классы среднего общего образования. Итоговая аттестация в 9-м классе – это не основание для отчисления ребенка.