03 сентября, 12:35Общество
Путин призвал не "выдавливать" школьников из 10-х классов
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Нельзя насильно "выдавливать" школьников из 10-х классов, но необходимо создавать условия для формирования у них интереса к рабочим профессиям. Об этом Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что уровень зарплаты у представителей рабочих профессий достаточно высокий. Интерес к таким специальностям у ребят большой, но, уточнил российский лидер, действовать в этом вопросе нужно очень аккуратно.
Ранее Верховный суд России счел незаконным отказ школы принять ребенка в 10-й класс только из-за того, что в образовательном учреждении предусмотрено лишь профильное обучение.
Высшая судебная инстанция разъяснила, что в стране обязательными являются не только 9 классов основного общего образования, но и 10–11-й классы среднего общего образования. Итоговая аттестация в 9-м классе – это не основание для отчисления ребенка.
Путин заявил, что не стоит насильно "выдавливать" детей из 10-х классов