03 сентября, 13:57Происшествия
Пострадавшие при атаке БПЛА в Кубинке находятся в удовлетворительном состоянии
Фото: МАХ/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"
Врачи оценивают состояние пострадавших при атаке БПЛА в Кубинке как удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в мессенджере MAX.
Также глава региона отметил, что эвакуированные жители дома на Наро-Фоминском шоссе, куда попал беспилотник, находятся в пункте временного размещения. Пожар в здании к настоящему моменту полностью ликвидирован.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Вместе с тем представители фонда капремонта и управления ЖКХ приступили к оценке ущерба. После обследования начнется восстановление поврежденного имущества.
Массовая атака БПЛА на Подмосковье произошла 3 сентября. Один из аппаратов врезался в многоквартирный дом в Кубинке, после чего там произошел пожар на 7–9-м этажах. Из здания вывели 10 жильцов.
В результате атаки травмы получили двое мужчин, их госпитализировали. Для жителей, пострадавших от ударов, подмосковная прокуратура открыла горячую линию по телефону 8 (916) 240-31-28.
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