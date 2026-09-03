Пострадавшие при атаке БПЛА в Кубинке находятся в удовлетворительном состоянии

Фото: МАХ/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

Врачи оценивают состояние пострадавших при атаке БПЛА в Кубинке как удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

Также глава региона отметил, что эвакуированные жители дома на Наро-Фоминском шоссе, куда попал беспилотник, находятся в пункте временного размещения. Пожар в здании к настоящему моменту полностью ликвидирован.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Вместе с тем представители фонда капремонта и управления ЖКХ приступили к оценке ущерба. После обследования начнется восстановление поврежденного имущества.

Массовая атака БПЛА на Подмосковье произошла 3 сентября. Один из аппаратов врезался в многоквартирный дом в Кубинке, после чего там произошел пожар на 7–9-м этажах. Из здания вывели 10 жильцов.

В результате атаки травмы получили двое мужчин, их госпитализировали. Для жителей, пострадавших от ударов, подмосковная прокуратура открыла горячую линию по телефону 8 (916) 240-31-28.