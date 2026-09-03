В ГД предложили снять лимит больничного по уходу за ребенком для одиноких матерей

Фото: depositphotos/t.tomsickova

В Госдуме предложили отменить годовые ограничения на оплату больничного для одиноких матерей, которые ухаживают за заболевшими детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой.

Сейчас при уходе за ребенком младше 7 лет больничный оплачивается не более 60 календарных дней в год, а при заболеваниях из специального перечня – до 90 дней. Если ребенку от 7 до 15 лет, оплачиваются не более 15 дней по каждому случаю болезни и максимум 45 дней в течение года.

В ЛДПР отметили, что установленные лимиты не зависят от состава семьи, уровня дохода или возможности привлечь других людей для ухода за ребенком. После того как оплачиваемые дни заканчиваются, одинокой матери приходится продолжать заботиться о больном ребенке без заработка либо оставлять его без необходимого присмотра.

Ранее сообщалось, что в России прорабатывают новые меры поддержки одиноких родителей, например круглосуточные группы в детских садах и возможность приводить ребенка на полдня по выходным. На данный момент в стране более 5 миллионов женщин и 1 миллиона мужчин воспитывают детей самостоятельно.

Сенатор Дарья Лантратова отметила, что таким семьям нужна не только финансовая помощь, а депутат Екатерина Стенякина подчеркнула, что для реализации этих практик необходимо повысить оплату труда воспитателей и компенсировать дежурства персонала.