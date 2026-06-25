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25 июня, 15:44

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Бизнес-эксперт Трепольский: "материнская зарплата" осложнит возвращение женщин на работу

Россиянок предупредили о рисках "материнской зарплаты"

Фото: depositphotos/tonodiaz

Инициатива о гарантированной "материнской зарплате" не ниже МРОТ, находясь на стадии обсуждения в Госдуме, может положительно сказаться на финансовом состоянии семей, но также несет определенные риски для занятости женщин. Таким мнением в беседе с "Газетой.ру" поделился бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

В качестве возможной проблемы эксперт указал на длительное отсутствие женщин на рынке труда. Получение "материнской зарплаты" в течение долгого времени может привести к снижению квалификации и долгосрочному выходу из реального сектора экономики.

"Работодатели могут начать осторожнее относиться к найму молодых женщин, если посчитают, что сотрудница может надолго уйти в оплачиваемый декрет", – пояснил он.

Вместе с тем Трепольский обратил внимание на значительную нагрузку на бюджет, которую может создать такая мера. При установлении выплаты на уровне МРОТ государству нужно будет обеспечить постоянный источник финансирования программы.

Кроме того, существует риск, что со временем реальная ценность такой программы будет уменьшаться из-за инфляции.

Для повышения результативности, по мнению специалиста, следует ясно прописать условия предоставления выплат. Например, помощь может быть назначена на время, когда родители активно заботятся о ребенке, вплоть до его трехлетия. При этом время получения такой поддержки должно учитываться в страховом пенсионном стаже.

Трепольский также высказал предположение, что наибольшую пользу от введения "материнской зарплаты" получат многодетные семьи, одинокие матери и жители регионов с низким уровнем доходов. Ежемесячный гарантированный доход позволит им удовлетворять основные потребности без необходимости брать кредиты и займы.

Ранее СМИ сообщали, что молодые матери в России все чаще стали отказываться от трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. Они возвращаются на работу уже через 1–2 месяца после родов.

При этом россиянки выбирают полную занятость вместо удаленного или гибридного варианта. Также их право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 года остается в силе, поскольку работодатель не может прекратить такие выплаты.

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