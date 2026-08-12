Тестирование полностью беспилотных трамваев начнется в России в 2027 году

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.

Первый в стране беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре 2025 года. Тогда в столичном Дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением.

Министр транспорта России Андрей Никитин отметил, что ведомство намерено масштабировать в стране проекты по беспилотным трамваям и метро.

Ранее Никитин заявил, что в России расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. По словам министра, у российской стороны есть обширный опыт применения интеллектуальных систем на транспорте.

Также стало известно, что полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" планируется запустить в 2028 году. Сейчас за движением этих машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.