12 августа, 04:13Транспорт
Тестирование полностью беспилотных трамваев начнется в России в 2027 году
Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.
Первый в стране беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре 2025 года. Тогда в столичном Дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением.
Министр транспорта России Андрей Никитин отметил, что ведомство намерено масштабировать в стране проекты по беспилотным трамваям и метро.
Ранее Никитин заявил, что в России расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. По словам министра, у российской стороны есть обширный опыт применения интеллектуальных систем на транспорте.
Также стало известно, что полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" планируется запустить в 2028 году. Сейчас за движением этих машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.
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