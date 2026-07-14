"Автодор" планирует продлить маршрут беспилотных грузовиков до Тюмени

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Госкомпания "Автодор" планирует поэтапно продлить маршрут беспилотных грузовиков до Тюмени. Об этом заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Петушенко, основной задачей такого решения является развитие скоростного коридора за счет цифровых технологий.

"Это нам позволило сделать и запустить беспилотные транспортные средства от Санкт-Петербурга до Казани – это 1 520 километров. Дальше поэтапно мы планируем дойти до Екатеринбурга, до Тюмени", – приводит его слова ТАСС.

"Автодор" планирует продлить беспилотный коридор на трассе М-12 от Казани до Екатеринбурга к 2030 году. При этом запрос на включение трассы М-4 в коридор является одним из ключевых до 2036 года.

Ранее в Минтрансе рассказали, что к 2028 году на российских дорогах будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков. В настоящий момент на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных фур. В министерстве подчеркнули, что пока что внедрение автономного транспорта эффективнее на закрытых территориях.