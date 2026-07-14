Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 11:46

Транспорт

"Автодор" планирует продлить маршрут беспилотных грузовиков до Тюмени

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Госкомпания "Автодор" планирует поэтапно продлить маршрут беспилотных грузовиков до Тюмени. Об этом заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Петушенко, основной задачей такого решения является развитие скоростного коридора за счет цифровых технологий.

"Это нам позволило сделать и запустить беспилотные транспортные средства от Санкт-Петербурга до Казани – это 1 520 километров. Дальше поэтапно мы планируем дойти до Екатеринбурга, до Тюмени", – приводит его слова ТАСС.

"Автодор" планирует продлить беспилотный коридор на трассе М-12 от Казани до Екатеринбурга к 2030 году. При этом запрос на включение трассы М-4 в коридор является одним из ключевых до 2036 года.

Ранее в Минтрансе рассказали, что к 2028 году на российских дорогах будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков. В настоящий момент на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных фур. В министерстве подчеркнули, что пока что внедрение автономного транспорта эффективнее на закрытых территориях.

Читайте также


транспортрегионы

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика