Священник Волков: батюшка после исповеди может порекомендовать обратиться к психологу

Россияне стали чаще обращаться за психологической поддержкой к священникам, утверждают СМИ. С чем связано подобное явление и в каких ситуациях духовных наставлений недостаточно, разбиралась Москва 24.

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Россияне заменили сеансы с психологами на беседы со священниками. Некоторые батюшки предлагают не только бесплатные встречи в храмах, но и частные консультации за их пределами, утверждает телеграм-канал Mash Money.

По данным журналистов, тенденция связана с тем, что расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов. Короткая встреча со священником до получаса якобы стоит 500–1 500 рублей, более продолжительная консультация – 2 000–3 000, семейная – 3 000–5 000. Решение проблем с созависимостью и других сложных ситуаций в отношениях оценивается в 2 000–5 000 рублей, а полное сопровождение – от 5 000.

Однако заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что батюшки не могут просить оплату за духовную беседу с прихожанами, сообщает "Газета.ру".





Вахтанг Кипшидзе заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Если священник требует денег за духовный совет и тем более таинство, есть возможность жаловаться в епархиальные и синодальные органы церковного управления.

Как отметил Кипшидзе, люди должны помнить, что цель похода в церковь заключается в спасении души, а не "более дешевой психологической услуге".

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков также подчеркнул, что любое общение со священником является абсолютно бесплатным, так как это его прямая обязанность. В большинстве церквей города организовано дежурство, и график приема обычно можно найти на территории храма.

"У каждого желающего должна быть возможность прийти и побеседовать. Если человек хочет оставить пожертвование на храм или поблагодарить священника лично, никто не будет возражать, однако никаких фиксированных тарифов или расценок не существует. В среднем такая беседа может длиться около получаса, однако четкого времени нет", – рассказал священник Москве 24.

При этом Волков пояснил, что общение со священнослужителем не то же самое, что консультация с психологом. Ответ в церкви – всегда слово, сказанное через призму Евангелие, добавил он.

"Люди могут обращаться за помощью по самым разным вопросам, связанным как с духовностью, так и с жизненными обстоятельствами. Однако если прихожанин готов принимать это христианское учение, то и ответы, которые он получает в церкви, будут для него полезны", – сказал священнослужитель.





Александр Волков руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Один из них заключается в том, что человек должен сначала изменить самого себя, преодолеть проблемы, а не обвинять других. При этом порой так бывает, что подобное не устраивает прихожанина, ведь ему изначально хотелось услышать слово, которое бы пришлось по душе.

Чтобы понять, когда идти к специалисту, а когда – к священнику, достаточно простого критерия. Вопросы, связанные с ментальными состояниями и взаимоотношениями, которые описываются в рамках психологических школ, не относятся к компетенции батюшки.

"Если же прихожанин хочет получить ответ от носителя христианского опыта и ценностей и готов применить его к себе, стоит обратиться в церковь. Для верующего подобные наставления часто оказываются важными и востребованными, однако для далекого от церковной жизни любые рекомендации священника, напротив, могут показаться непривычными и не всегда понятными", – подчеркнул он.

По словам Волкова, бывают ситуации, когда человек не осознает, что, помимо духовной поддержки, ему нужна помощь специалиста.

"Большинство священников в ходе обучения получают базовые знания по психиатрии и способны распознать состояние, требующее терапевтического вмешательства. Все зависит от опыта, умения слушать и слышать человека", – уверен представитель Московской епархии.

Если батюшка понимает, что прихожанину необходима профессиональная помощь, он может порекомендовать обратиться к психологу или профильному врачу, заключил он.

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Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим согласилась, что порой одних бесед со священником может быть недостаточно. Речь о ситуациях, когда человек проживает острые и кризисные состояния, посттравматические расстройства или долго находится в сложных созависимых или абьюзивных отношениях, объяснила она Москве 24.

По ее словам, во время сессий психолог помогает разобраться в причинах и увидеть их самостоятельно – это серьезная работа, требующая специального обучения. Если ситуация наблюдаются длительное время, необходимо обращаться к психиатру, который может назначить лечение в сочетании с психотерапией.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Когда в такой сложной работе человек параллельно с терапией будет обращаться за духовными наставлениями, в этом нет ничего плохого. Ключевое условие – сохранять ответственность за свою жизнь, не перекладывая решение проблем исключительно на духовную сферу, а параллельно улучшать свое состояние.

По словам Сулим, в такой период вполне естественно искать дополнительные ресурсы и опору в беседах со священником. Однако полностью делегировать ему решение внутренних конфликтов ошибочно.

"Важно, чтобы человек четко различал цели визитов к батюшке и психологу. Если он понимает специфику каждой из этих практик и при этом самостоятельно выполняет необходимую работу, такой подход оказывается гармоничным и сбалансированным", – пояснила эксперт.

Также она объяснила, из чего складывается цена на сеансы психолога. Среди прочего, роль играют методология, супервизия, ответственность, опыт, число специализаций и поток клиентов.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Ожидания всегда высоки, поскольку клиент проецирует на специалиста образ родителя или значимого взрослого. Это требует высочайшего уровня профессионализма. Хороший эксперт никогда не стоит дешево, но цена должна быть адекватна его уровню. Она зависит от личных амбиций, желаний и организационных возможностей, например, ориентирован ли он на массовую работу или на индивидуальные консультации.

Например, в Москве разброс на регулярные сессии варьируется от 3 000 до 10 000 рублей за сеанс (45–60 минут). Единоразовое посещение дороже – от 5 000 до 15 000 рублей примерно за то же время. Если цена находится в этих границах, специалист настроен на работу с широкой аудиторией, а когда выше – у него ограниченный круг клиентов, заключила Сулим.

