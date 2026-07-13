Священник Волков: батюшка после исповеди может порекомендовать обратиться к психологу

Россияне стали чаще обращаться за психологической поддержкой к священникам, утверждают СМИ. С чем связано подобное явление и в каких ситуациях духовных наставлений недостаточно, разбиралась Москва 24.
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Россияне заменили сеансы с психологами на беседы со священниками. Некоторые батюшки предлагают не только бесплатные встречи в храмах, но и частные консультации за их пределами, утверждает телеграм-канал Mash Money.
По данным журналистов, тенденция связана с тем, что расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов. Короткая встреча со священником до получаса якобы стоит 500–1 500 рублей, более продолжительная консультация – 2 000–3 000, семейная – 3 000–5 000. Решение проблем с созависимостью и других сложных ситуаций в отношениях оценивается в 2 000–5 000 рублей, а полное сопровождение – от 5 000.
Однако заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что батюшки не могут просить оплату за духовную беседу с прихожанами, сообщает "Газета.ру".
Как отметил Кипшидзе, люди должны помнить, что цель похода в церковь заключается в спасении души, а не "более дешевой психологической услуге".
Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков также подчеркнул, что любое общение со священником является абсолютно бесплатным, так как это его прямая обязанность. В большинстве церквей города организовано дежурство, и график приема обычно можно найти на территории храма.
"У каждого желающего должна быть возможность прийти и побеседовать. Если человек хочет оставить пожертвование на храм или поблагодарить священника лично, никто не будет возражать, однако никаких фиксированных тарифов или расценок не существует. В среднем такая беседа может длиться около получаса, однако четкого времени нет", – рассказал священник Москве 24.
При этом Волков пояснил, что общение со священнослужителем не то же самое, что консультация с психологом. Ответ в церкви – всегда слово, сказанное через призму Евангелие, добавил он.
"Люди могут обращаться за помощью по самым разным вопросам, связанным как с духовностью, так и с жизненными обстоятельствами. Однако если прихожанин готов принимать это христианское учение, то и ответы, которые он получает в церкви, будут для него полезны", – сказал священнослужитель.
Чтобы понять, когда идти к специалисту, а когда – к священнику, достаточно простого критерия. Вопросы, связанные с ментальными состояниями и взаимоотношениями, которые описываются в рамках психологических школ, не относятся к компетенции батюшки.
"Если же прихожанин хочет получить ответ от носителя христианского опыта и ценностей и готов применить его к себе, стоит обратиться в церковь. Для верующего подобные наставления часто оказываются важными и востребованными, однако для далекого от церковной жизни любые рекомендации священника, напротив, могут показаться непривычными и не всегда понятными", – подчеркнул он.
По словам Волкова, бывают ситуации, когда человек не осознает, что, помимо духовной поддержки, ему нужна помощь специалиста.
"Большинство священников в ходе обучения получают базовые знания по психиатрии и способны распознать состояние, требующее терапевтического вмешательства. Все зависит от опыта, умения слушать и слышать человека", – уверен представитель Московской епархии.
Если батюшка понимает, что прихожанину необходима профессиональная помощь, он может порекомендовать обратиться к психологу или профильному врачу, заключил он.
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Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим согласилась, что порой одних бесед со священником может быть недостаточно. Речь о ситуациях, когда человек проживает острые и кризисные состояния, посттравматические расстройства или долго находится в сложных созависимых или абьюзивных отношениях, объяснила она Москве 24.
По ее словам, во время сессий психолог помогает разобраться в причинах и увидеть их самостоятельно – это серьезная работа, требующая специального обучения. Если ситуация наблюдаются длительное время, необходимо обращаться к психиатру, который может назначить лечение в сочетании с психотерапией.
По словам Сулим, в такой период вполне естественно искать дополнительные ресурсы и опору в беседах со священником. Однако полностью делегировать ему решение внутренних конфликтов ошибочно.
"Важно, чтобы человек четко различал цели визитов к батюшке и психологу. Если он понимает специфику каждой из этих практик и при этом самостоятельно выполняет необходимую работу, такой подход оказывается гармоничным и сбалансированным", – пояснила эксперт.
Также она объяснила, из чего складывается цена на сеансы психолога. Среди прочего, роль играют методология, супервизия, ответственность, опыт, число специализаций и поток клиентов.
Например, в Москве разброс на регулярные сессии варьируется от 3 000 до 10 000 рублей за сеанс (45–60 минут). Единоразовое посещение дороже – от 5 000 до 15 000 рублей примерно за то же время. Если цена находится в этих границах, специалист настроен на работу с широкой аудиторией, а когда выше – у него ограниченный круг клиентов, заключила Сулим.