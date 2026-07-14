Суд оставил Шурыгину под стражей до 19 августа

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Троицкий районный суд Москвы принял решение оставить блогера Диану Шурыгину (Шлянину) в СИЗО до 19 августа. Об этом информирует пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Блогер проходит обвиняемой по уголовному делу о производстве и распространении порнографии. Обыски у девушки прошли в середине июня. Поводом могли стать интимные видеозаписи, попавшие в закрытые телеграм-каналы.

По решению суда девушку арестовали. Сначала ее отправили под домашний арест, но позже меру пресечения изменили на содержание в СИЗО. Шурыгина может получить до шести лет лишения свободы.