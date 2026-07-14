ВС РФ ударили по трем сухогрузам на рейде порта Одесса

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ударные БПЛА российских сил атаковали еще три сухогруза на рейде порта Одесса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, в порту Южный Одесской области удалось поразить пять резервуаров с топливом для украинских военных и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов.

Ранее сообщалось о поражении танкера на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. Кроме того, российские силы тогда также нанесли удар по порту Южный в Одесской области.

Под ударами оказались объекты портовой инфраструктуры и семь резервуаров с горюче-смазочными материалами. В этом же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки был атакован сухогруз, доставлявший военные грузы.