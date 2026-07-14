ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам, используемым ВСУ

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Российская армия за последние сутки атаковала топливно-энергетические и транспортные объекты, которые используют украинские военные. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо топливно-энергетических и транспортных объектов, были атакованы места, где собирались и хранились дроны дальнего действия. В результате вся инфраструктура оказалась поражена.

Также Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее подразделения ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям и инфраструктурным объектам в Киеве и Одесской области, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, российская армия использовала для атаки высокоточное оружие большой дальности и БПЛА.

В результате были поражены предприятия военной промышленности в Киеве, которые участвовали в разработке и производстве ракет различного типа и дронов. Также удары пришлись по объектам инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемым для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

