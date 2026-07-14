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14 июля, 08:28

Политика

ВС РФ поразили военные объекты в Киеве и Одесской области

Фото: mil.ru

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли групповые удары по предприятиям и инфраструктурным объектам в Киеве и Одесской области, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 14 июля ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военной промышленности в Киеве, которые участвовали в разработке и производстве ракет различного типа и дронов.

Также удары пришлись по объектам инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемым для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

До этого военнослужащие "Южной" группировки войск нанесли высокоточные удары по объектам противника в Донецкой Народной Республике (ДНР), ликвидировав два пункта управления беспилотниками, которые препятствовали продвижению российских штурмовых отрядов. Цели были поражены в населенном пункте Алексеево-Дружковка.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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