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14 июля, 09:17

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Агентство "Москва": возгорание крана на СВХ в районе Зеленоградской улицы ликвидировано

Возгорание крана на СВХ в районе Зеленоградской улицы ликвидировано

Видео: Москва 24

Пожарные потушили загоревшийся строительный кран в Головинском районе Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник.

Площадь пожара составила 14 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Кран загорелся утром 14 июля на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе дома 2, строения 4, на Зеленоградской улице. В связи с этим движение на СВХ в сторону области было перекрыто.

Ранее уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, было возбуждено после аварии в Одинцовском городском округе.

По данным подмосковного управления МВД РФ, на 3-м километре автодороги Кубинка – Наро-Фоминск произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате аварии два человека погибли на месте до прибытия скорой помощи, еще один скончался по пути в больницу.

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