Агентство "Москва": возгорание крана на СВХ в районе Зеленоградской улицы ликвидировано

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Пожарные потушили загоревшийся строительный кран в Головинском районе Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник.

Площадь пожара составила 14 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Кран загорелся утром 14 июля на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе дома 2, строения 4, на Зеленоградской улице. В связи с этим движение на СВХ в сторону области было перекрыто.

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