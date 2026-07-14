Свыше 190 домов расселили в ЮВАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) столицы расселили уже 194 старых дома. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Расселенные дома демонтируют с помощью технологии "умный снос", а на освободившихся площадках появляются новые жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой", – отметил Ефимов.

Здания демонтируются без вреда для окружающей среды. Весь строительный мусор сразу отправляется на переработку. Квартиры в новостройках имеют улучшенную планировку за счет более просторных коридоров и кухонь, а сами здания возводятся по индивидуальным проектам с учетом современных технологий.

"Всего в округе по программе реновации планируется расселить 818 объектов старого жилого фонда. Таким образом, в новые квартиры должны переехать более 164 тысяч человек", – рассказал заммэра.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, старое жилье расселили в 9 районах ЮВАО. Большая часть таких объектов находится в Люблине – здесь полностью освобождены 57 зданий. Также еще 34 старых расселенных дома находятся в Кузьминках.

"Чуть меньше расселили в Нижегородском районе: тут жители 30 домов – участников программы реновации уже переехали в современные жилые комплексы, построенные, как правило, поблизости", – добавил Овчинский.

Всего в 194 расселенных домах проживало свыше 36,9 тысячи москвичей. Все они получили новое жилье в тех же районах, где находились их старые дома. В Люблине из таких зданий в современные жилые комплексы переехали более 11,5 тысячи горожан, в Кузьминках – свыше 7,2 тысячи человек, а в Нижегородском районе – 4,7 тысячи, добавила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Оформить документы для переселения помогают специалисты этого департамента. Для семей, среди собственников жилья которых есть несовершеннолетние, частично или полностью недееспособные лица, город ввел бесплатное заверение договора у нотариуса. Записаться к нему можно через суперсервис "Переезд по программе реновации".

Ранее стало известно, что почти четыре тысячи жителей Бабушкинского района оформили документы на квартиры в новостройках по программе реновации. Это уже более четверти от всех участников программы в столичном районе. Первыми новоселами стали жители четырех устаревших зданий на улицах Осташковской и Летчика Бабушкина. Предложения равнозначного жилья они получили от города в июне 2018 года.

