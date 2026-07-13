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13 июля, 11:47

Город

Более 20 новостроек по реновации передали под заселение в столичных Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Кузьминки под заселение передали более 20 новостроек по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что переселение по реновации в Кузьминках началось в декабре 2018 года. С тех пор участникам программы передали под заселение 25 жилых комплексов, в которых свыше 5,3 тысячи квартир суммарной площадью более 310 тысяч квадратных метров.

Кроме того, 25 квартир адаптированы для маломобильных граждан. В этих жилых помещениях широкие коридоры и дверные проемы, а в ванных комнатах и санузлах установлены поручни, добавил вице-мэр.

В подъездах новых домов пространство организовано для удобства всех жильцов. В частности, создана безбарьерная среда: входные группы обустроены без лестниц и порогов. Придомовая территория благоустроена, там есть зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.

В общей сложности в Кузьминках по реновации планируется расселить 287 старых домов. В новые квартиры смогут переехать почти 25 тысяч семей, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, подготовиться к переезду москвичам помогает общая инструкция, которая доступна в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С помощью сервиса горожане также могут бесплатно получить транспорт и грузчиков для перевозки вещей и мебели.

Наиболее популярной функцией сервиса при подготовке документации считается бронирование времени для осмотра предлагаемых квартир. Данная возможность становится доступной для участников программы реновации сразу после того, как они получают оповещение о старте процесса переселения.

Оформлять документы на новую квартиру в центрах информирования помогают сотрудники департамента городского имущества, уточнила руководитель ведомства Екатерина Соловьева.

Более 9,2 тысячи жителей 43 старых домов в Кузьминках уже переехали в новые квартиры в рамках программы реновации. За первые шесть месяцев 2026 года право на новое жилье получили свыше 2,4 тысячи человек, что стало рекордным показателем для района со старта проекта.

Тем временем в Бабушкинском районе почти четыре тысячи человек оформили документы на квартиры в жилых комплексах по реновации. Первыми новоселами стали жители четырех старых домов на улицах Осташковской и Летчика Бабушкина. Предложения равнозначного жилья они получили в июне 2018 года.

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