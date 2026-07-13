Суд Москвы изменил адрес места жительства Лерчек

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Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, сменить адрес проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание.

"Суд удовлетворил просьбу защиты об изменении места проживания Чекалиной с одного загородного дома на другой", – сообщил один из участников процесса.

В свою очередь, SHOT сообщил, что Лерчек и Сквиччиарини арендовали коттедж недалеко от дома, где жили раньше, в коттеджном поселке Монтевиль в районе Новой Риги. По словам адвокатов блогера, хозяин нового жилья не против, чтобы там жили Лерчек, Сквиччиарини и дети.

В СМИ отметили, что сейчас они обитают в коттедже площадью 660 квадратов, в котором есть пять спален, тренажерный зал и бильярдная, терраса, прачечная и другие помещения. В прошлом году этот дом был выставлен на продажу за 180 миллионов.

SHOT добавил, что защита на суде предоставила медицинские справки, подтверждающие онкологию у Чекалиной.

Лерчек и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини прибыли в суд на заседание по поводу возобновления процесса по уголовному делу. Ходатайство о смене места жительства блогера рассмотрели из-за окончания срока договора аренды дома, адрес которого был указан при избрании меры пресечения.

Валерию и Артема Чекалиных еще в 2024 году обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей, вырученных от продаж фитнес-марафонов.

В результате блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, а ее бывший муж сознался только в неуплате налогов. Спустя время суд признал Чекалина виновным в совершении незаконных валютных операций.

Дело в отношении Чекалиной выделили в отдельное производство. Оно было приостановлено до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Кроме того, инстанция изменила меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Чекалина уже прошла 8 курсов химиотерапии. Однако медицинских ограничений или противопоказаний, которые препятствовали бы ее явке в суд и участию в заседаниях, не выявили. В связи с этим гособвинение потребовало возобновить производство по делу блогера.