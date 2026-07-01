Лерчек пригрозила иском Кушанашвили из-за его комментариев о ее болезни

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Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) может подать в суд на телеведущего Отара Кушанашвили из-за его слов о ее болезни. Об этом рассказал сам журналист в комментарии проекту Propusk.tv, сообщает News.ru.

Лерчек пригрозила Кушанашвили судом за то, что он неоднократно подвергал сомнению тяжесть ее болезни.

"Они (представители Лерчек. – Прим. ред.) позвонили моим людям <...> и пригрозили иском", – рассказал Кушанашвили.

Как отметил журналист, он готов к получению такой претензии. При этом он добавил, что сомневался не в том, что у девушки рак, а в четвертой стадии заболевания. По его мнению, в случае такого состояния здоровья медики бы не дали блогеру вести активный образ жизни.

Данную тему Кушанашвили комментировал в YouTube-выпуске шоу "Каково?!", где он назвал Лерчек мошенницей.

"Если здесь и есть болезнь, то только не та, которую они предъявили общественности. Скорее всего, там было что-то похожее на болезнь, но в эмбриональном состоянии ее перехитрили", – говорил он.

Журналист отмечал, что девушка не называла фамилию лечащего врача. Кроме того, по его мнению, она устроила из своей терапии спектакль. При этом общественность якобы забыла об обвинениях, которые ранее выдвигали в адрес Чекалиной.

При этом защита Лерчек ничего не слышала про готовящийся иск к Кушанашвили. Об этом заявил газете "Известия" ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Чекалиной диагностировали онкологическое заболевание в 2026 году после того, как она родила четвертого ребенка. В связи с новыми обстоятельствами суд изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Дело в отношении блогера решили приостановить до ее выздоровления.

Речь идет о деле, возбужденном против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина в 2024 году. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Мужчине суд назначил 7 лет колонии и штраф.