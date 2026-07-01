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01 июля, 15:42

Происшествия

В Череповце экс-педагог приговорен к 9 годам колонии за развращение детей в подсобке

Фото: depositphotos/andreyuu

Череповецкий городской суд приговорил 23-летнего экс-педагога к 9 годам колонии строгого режима за развращение детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Вологодской области.

Впервые насильственные действия против маленького ребенка мужчина совершил в 2018 году, когда сам был подростком. Он продолжил совершать противоправные действия в отношении детей уже во взрослом возрасте. В частности, в период с января 2021 года по май 2024-го злоумышленник развратил трех детей, с которыми поддерживал дружеские отношения.

В период с сентября 2023-го по май 2024-го он совершил преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних, которым еще не исполнилось 16 лет. Тогда мужчина работал учителем технологии в одной из школ Череповца. Преступления совершались в подсобке, где хранились инструменты для уроков.

Свою вину мужчина признал и попросил прощения. Помимо 9 лет колонии строгого режима, суд запретил злоумышленнику заниматься педагогической деятельностью в течение 8 лет. Кроме того, с него взыскали свыше 750 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Ранее Следственный комитет России предложил ужесточить ответственность за преступления с детьми, в том числе против их половой свободы. Советник главы СК Александр Федоров заявил о желании усилить ответственность за преступления против неприкосновенности несовершеннолетних.

Также Федоров указал на важность реализованных и развиваемых инициатив, таких как наказание за получение сексуальных услуг от ребенка и использование его для изготовления порнографии. Также он предложил ввести отягчающие обстоятельства для преступлений, совершенных против ребенка родителем, педагогом, врачом или соцработником.

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