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25 июня, 16:22

Происшествия

СК предложил усилить ответственность за преступления против детей

Фото: depositphotos/irinabal18

Следственный комитет России предложил ужесточить ответственность за преступления с детьми, в том числе против их половой свободы. Об этом советник главы СК Александр Федоров заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

В частности, спикер предложил усилить ответственность за преступления против неприкосновенности несовершеннолетних. Также он указал на важность реализованных и развиваемых инициатив, таких как наказание за получение сексуальных услуг от ребенка и использование его для изготовления порнографии.

Вместе с тем Федоров счел необходимым установить ответственность за незаконное распространение информации о подростке-потерпевшем, ввести отягчающие обстоятельства для преступлений, совершенных против ребенка родителем, педагогом, врачом или соцработником, криминализировать склонение к суицидальному поведению и противодействовать сниффингу – разновидности токсикомании.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин призвал лишать приобретенного гражданства РФ за любое умышленное тяжкое преступление. По его словам, натурализованные граждане, которые совершают подобные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством. Сохранение гражданства в таких случаях, по его мнению, подрывает доверие общества к институту гражданства.

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