Ушаков: позиция России по Украине исключает заморозку конфликта по линии фронта

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Позиция России по конфликту на Украине не предусматривает его заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире ИС "Вести".

"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", – сказал политик, отвечая на вопрос о возможности такого сценария.

Ранее Ушаков, комментируя сообщения о "тихой дипломатии" между Россией и США, отметил, что дипломатические контакты обычно проходят непублично, тогда как публичное обсуждение означает переход к открытым заявлениям.

СМИ до этого сообщали о визите в Россию главы Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука. Во время поездки на ПМЭФ он якобы провел переговоры с представителями Кремля, но не стал уточнять, получал ли поручение от президента США Дональда Трампа.

Издания предположили, что подобные контакты могут быть направлены на поиск выхода из тупика в урегулировании украинского конфликта.