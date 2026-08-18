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18 августа, 17:53

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Ушаков: позиция России по Украине исключает заморозку конфликта по линии фронта

Позиция России по Украине исключает заморозку конфликта по линии фронта – Ушаков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Позиция России по конфликту на Украине не предусматривает его заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире ИС "Вести".

"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", – сказал политик, отвечая на вопрос о возможности такого сценария.

Ранее Ушаков, комментируя сообщения о "тихой дипломатии" между Россией и США, отметил, что дипломатические контакты обычно проходят непублично, тогда как публичное обсуждение означает переход к открытым заявлениям.

СМИ до этого сообщали о визите в Россию главы Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука. Во время поездки на ПМЭФ он якобы провел переговоры с представителями Кремля, но не стал уточнять, получал ли поручение от президента США Дональда Трампа.

Издания предположили, что подобные контакты могут быть направлены на поиск выхода из тупика в урегулировании украинского конфликта.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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