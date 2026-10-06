В Европе обвинили Россию в загрязнении туалетов финских парламентариев

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В Европе обвинили Россию в отправке "секретных агентов", которые якобы справляли нужду в туалетах финских законодателей. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

По данным издания, около 20 депутатов парламента Финляндии рассказали о "загадочных" взломах своих домов. Один из политиков обнаружил в туалете оставленные фекалии. Депутат от правящей Национальной коалиционной партии Бен Зыскович связал это с "российским заговором с целью запугать финских законодателей".

"Это способ для российской разведки показать, что за людьми ведется слежка, способ посеять путаницу или вызвать опасения", – сказал Зыскович, не приведя доказательств своей версии.

В свою очередь, спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо анонсировал расследование "значительной" серии взломов. По его словам, в квартирах оставили некие "улики", указывающие на присутствие посторонних, однако признаков взлома нет. Ничего не пропало и не было повреждено.

Ранее депутат парламента бельгийского региона Фландрия Фредерик Эренс от партии "Фламандский интерес" оказался заперт в туалете здания местного парламента в Брюсселе. Как пояснил политик, часть замка сломалась и он не мог выбраться. В уборной он провел около 13 часов, телефона у него с собой не было. Освободить парламентария смогла уборщица, которая пришла на следующий день.