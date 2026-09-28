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28 сентября, 17:58

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NYP: в США мужчина протаранил магазин на машине из-за желания сходить в туалет

В США мужчина протаранил магазин на машине из-за желания сходить в туалет

Фото: foxnews.com

В техасском городе Розенберг 60-летний мужчина намеренно протаранил на автомобиле вход в супермаркет, поскольку хотел сходить в туалет. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел рано утром, когда магазин еще не работал. По информации правоохранителей, водитель разозлился из-за запертых дверей и направил транспортное средство прямо во вход. Автомобиль пробил стеклянные двери и оказался внутри здания, серьезно повредив конструкции.

Полиция опубликовала снимки с места ЧП, на которых видно машину среди разбитого стекла.

"Когда очень нужно – очень нужно, но мы все же советуем найти открытый магазин", – написали они в соцсетях, комментируя инцидент.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества.

Ранее в Южной Корее 74-летняя женщина въехала на машине в крытый бассейн и упала в воду, где находилось около 10 человек. Посетители помогли вытащить водителя из авто, а один из инструкторов провел ей сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, одна из гостей бассейна получила несколько порезов из-за разбитого стекла.

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