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28 сентября, 18:34

Транспорт

Верховный суд отменил отказ выплаты по КАСКО стоимости сгоревшего авто

Фото: МАХ/"Верховный Суд России"

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций, которые отказали жительнице Санкт-Петербурга во взыскании возмещения ущерба по полису КАСКО за сгоревший из-за поджога автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обратилась в суд с иском о взыскании 3,3 миллиона рублей страхового возмещения, а также неустойки и штрафа. Она указала, что автомобиль сгорел в результате поджога, что является страховым случаем.

Однако страховая компания отказала в выплате, сославшись на условие договора, согласно которому уничтожение автомобиля из-за противоправных действий третьих лиц не относится к страховым случаям. Районный суд, апелляция и кассация поддержали страховщика.

Тогда истица обратилась в Верховный суд, который направил дело на новое рассмотрение. В решении указано, что включение в договор КАСКО дополнительных оснований для освобождения страховщика от выплаты возмещения недопустимо.

Ранее Верховный суд также запретил лишать прав за пьяную езду, если личность водителя не подтверждена документами – неустранимые сомнения в виновности должны трактоваться в пользу обвиняемого.

Поводом для рассмотрения дела стала ситуация с жителем Новосибирска. Его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, так как водитель имел признаки алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что за рулем находился двоюродный брат мужчины.

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