Путин заявил, что Жириновского сейчас не хватает

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Основателя ЛДПР Владимира Жириновского не хватает в настоящее время, признался Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий.

В ходе встречи с президентом РФ нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что прошедшие думские выборы стали для партии первыми без Жириновского.

"И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях", – сказал Путин.

Ранее президент РФ вспоминал, что Жириновский в последнем разговоре с ним отмечал, что еще нужен России. По словам Путина, основатель ЛДПР понимал, что находится в критическом состоянии.

Президент подчеркнул, что Жириновский был хорошо образованным человеком и умел ясно излагать свои мысли. Путин также добавил, что его многие оценки будущего сейчас сбываются.

