Туман с видимостью до 200 метров опустится на Москву

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, он может появиться с 23:00 28 сентября и сохраниться до 10:00 29 сентября. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до других автомобилей.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что до 30 сентября включительно днем в столице будет около плюс 15–17, ночью – плюс 5–10, а осадков до конца рабочей недели не ожидается. До выходных в городе продержится и высокое давление – 760–762 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, с началом октября в столицу придет более прохладный скандинавский антициклон, из-за чего к концу недели днем похолодает до плюс 11–13.