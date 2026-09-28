Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2,44 млн человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин установил новую штатную численность Вооруженных сил РФ – 2 441 630 человек. Данные следуют из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В том числе в состав ВС РФ должны входить 1 550 500 военнослужащих.

Ранее штатная численность вооруженных сил составляла 2 426 130 человек, из которых 1,535 миллиона приходились на военнослужащих.

До этого Путин подписал указ о расширении центрального аппарата ФСО – его предельная численность вырастет с 785 до 812 человек, то есть на 27 единиц. Штатные значения вступили в силу 1 июля 2026 года.