Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

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Владимир Путин подписал указ об увеличении численности центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 785 до 812 человек. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, с 1 июля 2026 года предельная численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО составляет 812 единиц. Ранее штат ведомства насчитывал 785 человек, таким образом, он увеличится на 27 человек.

Ранее Путин объявил о новых назначениях в Вооруженных силах России. В частности, войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин, ранее занимавший должность начальника штаба группировки "Центр".

Кроме того, глава государства назначил генерал-лейтенанта Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой "Восток".

