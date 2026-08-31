Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 17:19

Происшествия

В Польше произошел пожар на заводе, выпускающем БПЛА для Украины

Фото: 123RF.com/songdech17

На предприятии польской частной оружейной компании WB Electronics, которая занимается выпуском беспилотников для Вооруженных сил Украины, произошел пожар, сообщает aif.ru.

Возгорание возникло в одном из производственных цехов, где собирают композитные конструкции и системы управления для БПЛА. Огонь удалось ликвидировать менее чем за два часа, пожар не был масштабным, отметил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.

В настоящее время на месте работают полицейские. Представитель местной полиции Анна Славиньская подтвердила, что одной из основных версий случившегося является умышленный поджог.

К расследованию подключились польские спецслужбы. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский заявил, что ведомства относятся к случившемуся "очень серьезно и приоритетно".

WB Electronics специализируется на выпуске военной продукции, включая беспилотники. Отмечается, что ее изделия поставляются в том числе для нужд украинской армии.

Ранее СМИ писали, что в Запорожье оказался полностью уничтожен один из крупнейших украинских ликероводочных заводов, который расположен на подконтрольной Киеву территории области. На объекте, выпускающем водку "Хортица", произошел пожар.

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика