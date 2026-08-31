В Польше произошел пожар на заводе, выпускающем БПЛА для Украины

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На предприятии польской частной оружейной компании WB Electronics, которая занимается выпуском беспилотников для Вооруженных сил Украины, произошел пожар, сообщает aif.ru.

Возгорание возникло в одном из производственных цехов, где собирают композитные конструкции и системы управления для БПЛА. Огонь удалось ликвидировать менее чем за два часа, пожар не был масштабным, отметил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.

В настоящее время на месте работают полицейские. Представитель местной полиции Анна Славиньская подтвердила, что одной из основных версий случившегося является умышленный поджог.

К расследованию подключились польские спецслужбы. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский заявил, что ведомства относятся к случившемуся "очень серьезно и приоритетно".

WB Electronics специализируется на выпуске военной продукции, включая беспилотники. Отмечается, что ее изделия поставляются в том числе для нужд украинской армии.

Ранее СМИ писали, что в Запорожье оказался полностью уничтожен один из крупнейших украинских ликероводочных заводов, который расположен на подконтрольной Киеву территории области. На объекте, выпускающем водку "Хортица", произошел пожар.