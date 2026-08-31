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31 августа, 16:40

Общество

Телеканал Москва 24 запустил мини-апп в МАХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал Москва 24 запустил игровое веб-приложение в мессенджере MAX в честь своего предстоящего 15-летия, которое будет отмечаться 5 сентября, в День города.

Мини-апп "Москва 24" будет работать с 31 августа по 13 сентября. Он объединяет все самое интересное ко Дню города и к юбилею канала. По словам руководителя цифровых продуктов АО "Москва Медиа" Анны Тюменцевой, теперь пользователи смогут не просто читать новости, а участвовать в социальных активностях и игровых механиках внутри мессенджера – без необходимости скачивать отдельное приложение.

В мини-аппе доступны разделы викторины "Разгадай Москву", "Все о Дне города" с афишей событий и достижениями столицы, игры "Три в ряд" и "Мемори", а также "Лапка удачи" для ежедневного розыгрыша призов. За выполнение заданий пользователи получат внутреннюю валюту "лапки", которую можно обменять на фирменный мерч телеканала в разделе "Мерч-маркет".

"Для нас это логичный шаг: аудитория MAX растет, и мы хотим быть там, где удобно нашим зрителям и читателям. В приоритете простой и понятный формат взаимодействия, который позволяет вовлекать людей в жизнь канала и получать обратную связь в реальном времени", – добавила Тюменцева.

Ранее телеканал Москва 24 построил в центре столицы сферическую зеркальную летнюю студию. Она расположена по адресу улица Тверская, дом 18, корпус 1. Студия создана совместно с комплексом градостроительной политики и строительства Москвы в рамках проекта "Лето в Москве".

Телеканал Москва 24 предложил зрителям угадать район столицы и выиграть мерч

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