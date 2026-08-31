Путин и Си Цзиньпин встретились на полях саммита ШОС в Бишкеке

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Это вторая очная встреча лидеров двух государств в 2026 году – первая состоялась в Пекине во время официального визита российского президента в КНР.

В ходе переговоров Путин отметил, что Москва готова начать совместную работу по переводу безвизового режима между двумя странами на постоянную основу, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным.

Президент подчеркнул, что турпоток между Россией и Китаем за полгода вырос на 43% именно за счет введенного ранее безвизового режима.

С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Путин прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях саммита ШОС 31 августа. Он пробудет в Киргизии до 1 сентября. Вместе с тем у президента запланировано девять двусторонних встреч.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Ожидается, что в нем примут участие главы 17 государств, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.