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31 августа, 15:41

Город

Инспекторы изъяли редкую сову из ресторана в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Сову сплюшку, незаконно содержавшуюся в клетке в одном из московских ресторанов, изъяли инспекторы. Птицу обнаружили после обращений горожан, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Инспектор, прибывший в заведение, выяснил, что у владельца не было необходимых документов на содержание птицы. В отношении нарушителя составили протокол об изъятии животного и возбудили административное дело по статье 8.35 КоАП РФ о причинении вреда редким видам животных или растений.

Сову передали специалистам Центра реабилитации диких животных. В департаменте напомнили, что эти птицы включены в приложения международной конвенции СИТЕС, а их незаконное изъятие из природы и содержание без подтверждающих документов не допускается.

Ранее прокуратура Москвы возбудила уголовное дело из-за обнаружения более сотни погибших попугаев в морозилке одного из столичных антикафе. В помещении выявили многочисленные нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных норм и лицензионных требований.

Однако позже руководство заведения "Попугайня" на Таганской вскоре выступило с опровержением. По утверждению администрации, птицы содержатся в надлежащих условиях: свободно летают, их не принуждают к контакту с посетителями, а питание подобрано специалистом. Владельцы кафе заявили о готовности к проверкам и открытости для прессы.

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