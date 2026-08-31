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31 августа, 13:50

Происшествия

Таможенники в Пулково пресекли попытку вывоза в Китай 6 скрипок ручной работы

Фото: МАХ/"ФТС России"

Сотрудники таможенного поста аэропорта Пулково пресекли попытку незаконного вывоза в Китай 6 скрипок ручной работы. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

При прохождении "зеленого" коридора внимание инспекторов привлекли футляры, принадлежавшие 3 путешественникам. Внутри оказались скрипки российского производства. Пассажиры пояснили, что везут инструменты на международную выставку в качестве образцов, однако необходимых разрешительных документов у них не оказалось.

Экспертиза оценила стоимость скрипок более чем в 2,3 миллиона рублей. В отношении нарушителей возбуждены административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – "Недекларирование товаров".

По решению суда скрипки обращены в собственность государства и переданы в оркестровый фонд Ансамбля песни и пляски Московского военного округа. В ФТС пояснили, что товары, перемещаемые для демонстрации на выставках, не относятся к объектам для личного пользования и подлежат таможенному декларированию.

Ранее таможенники обнаружили 7 госнаград времен СССР в посылке, которую пытались отправить в Германию. Обмотанные фольгой медали и ордена нашли между картонными листами при сканировании почтового отправления в Москве. Выяснилось, что посылку отправил житель Челябинска, а получить ее должен был коллекционер из немецкого города Брюль.

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