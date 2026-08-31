Мишустин установил размер гуманитарного пособия для родственников релокантов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее размер ежемесячного гуманитарного пособия для родственников покинувших страну россиян, в отношении которых действуют временные ограничительные меры. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Газета.ру".

Речь идет о релокантах, привлеченных к ответственности за нарушение закона об иностранных агентах, призывы к нарушению территориальной целостности России, введение санкций против страны, дискредитацию Вооруженных сил РФ или участие в деятельности нежелательных организаций.

Согласно постановлению, выплата будет равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). С января 2026 года эта сумма составляет около 27 тысяч рублей. Получить пособие смогут родственники, у которых нет самостоятельных источников дохода. Решение о выплате будет принимать межведомственная комиссия.

Возможность таких выплат закреплена в законе "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания".

Ранее Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Уточнялось, что закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.