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31 августа, 12:36

Происшествия

Россиянка погибла при крушении парома у берегов Кипра

Фото: ТАСС/AP Photo

Россиянка, которая находилась на борту затонувшего у берегов Кипра парома, погибла. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Турции.

Экипаж судна утверждает, что причиной ЧП стало повреждение носовой части судна, передает портал "Кыбрыз постасы". Издание ссылается на первоначальные показания членов команды, которые указывают на то, что передняя часть судна отломилась. Почему это произошло, журналисты не уточняют.

Утром 31 августа перед Киренийским окружным судом предстали девять человек: капитан, второй капитан (в российской практике – старший помощник капитана), главный инженер, второй инженер, еще четыре члена бортовой команды, а также главный акционер компании – собственника судна. Им планировали предъявить обвинения в причинении смерти по неосторожности.

Однако заседание было отложено. Суд потребовал, чтобы в зал заседаний явились все 16 обвиняемых – помимо уже присутствовавших девяти фигурантов, на заседание должны прийти еще семь человек из числа должностных лиц и портового персонала.

Паром перевернулся в море и затонул на глубине 514 метров 30 августа. На борту находились 267 человек, 241 из них удалось спасти. Также сообщалось о восьми погибших и 18 без вести пропавших.

Причину ЧП установят после анализа черных ящиков. Власти Турецкой Республики Северного Кипра рассматривают версию о столкновении судна с неизвестным объектом. После случившегося в республике объявлен трехдневный траур.

Как минимум 7 человек погибли при крушении парома у берегов Северного Кипра

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