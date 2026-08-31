Politico: ЕС начнет давить на Грецию и Испанию из-за поставок ракет Украине

Фото: 123RF.com/andrejaleksandrovphotogra

На предстоящих встречах еврочиновников Греция и Испания окажутся под давлением Евросоюза из-за недостаточных поставок Украине ракет-перехватчиков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Однако источники издания не уточнили, какие именно меры могут применить к указанным государствам.

Ранее Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 миллиарда евро. Деньги направят на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил о получении от Запада небольшого количества ракет к системам ПВО Patriot. При этом он не назвал точное количество снарядов и страну, которая осуществила поставки. Кроме того, уточнил лидер Украины, Киев получил подтверждение будущей передачи нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним.