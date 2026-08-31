Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 11:16

Политика
Главная / Новости /

Politico: ЕС начнет давить на Грецию и Испанию из-за поставок ракет Украине

ЕС начнет давить на Грецию и Испанию из-за поставок ракет Украине – СМИ

Фото: 123RF.com/andrejaleksandrovphotogra

На предстоящих встречах еврочиновников Греция и Испания окажутся под давлением Евросоюза из-за недостаточных поставок Украине ракет-перехватчиков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Однако источники издания не уточнили, какие именно меры могут применить к указанным государствам.

Ранее Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 миллиарда евро. Деньги направят на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил о получении от Запада небольшого количества ракет к системам ПВО Patriot. При этом он не назвал точное количество снарядов и страну, которая осуществила поставки. Кроме того, уточнил лидер Украины, Киев получил подтверждение будущей передачи нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним.

Новости мира: США сократили помощь Украине на 99%

Читайте также


политиказа рубежом

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика