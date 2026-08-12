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12 августа, 12:22

Политика

Украина запросила у НАТО подводные беспилотники и глубоководные акваланги

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Украина обратилась в Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы (EADRCC) с запросом на поставку подводной саперной техники. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

В опубликованном документе уточняется, что оборудование предназначено для "гуманитарного разминирования и транспортировки взрывных устройств". Запрос включает 10 автономных подводных беспилотников, 20 тяжелых шлемов для аквалангистов, рассчитанных на работу на глубине более 50 метров, и 10 станций связи аквалангистов с поверхностью.

Кроме того, Киев запросил 50 подводных металлодетекторов, 1,7 тысячи подводных видеокамер и 100 дистанционных детонаторов. В пресс-службе подчеркнули, что заявка была подана через EADRCC – механизм, используемый для координации помощи при чрезвычайных ситуациях.

Ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что Вашингтон продает Евросоюзу оружие, включая истребители, и европейские государства могут самостоятельно распоряжаться им, в том числе передавать Украине. Однако глава Белого дома не уточнил, идет ли речь о продаже ЕС новых истребителей с возможностью их последующей передачи Киеву или о самолетах, которые раньше уже были переданы украинской стороне.

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