Новые частые магистральные маршруты запустят в Москве с 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 22 августа на северо-востоке Москвы начнут работать три новых частых автобусных маршрута: экспресс е50, магистральный м56 и районный 556. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут е50 заменит автобус 903. Он будет следовать быстрее благодаря новой выделенной полосе, организованной в тоннеле на проспекте Мира. Маршрут м56 придет на смену троллейбусу т76, а 556 заменит автобус 56.

Магистральные маршруты обозначаются буквами "м" и "е". Кроме того, они имеют собственный цвет, чтобы их было проще отличить от обычных. Данные рейсы проходят по главным улицам, связывая жилые районы с метро и другими значимыми местами.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщал, что до конца года в Москву поставят более 200 электробусов поколения А5. Он уточнил, что в этом году в парки Мосгортранса уже поступило более 100 машин КамАЗ-52222. Всего их сейчас более 540.

В целом электробусы начали поступать в Москву с 2018 года. Они доставляют пассажиров к станциям рельсового каркаса, а также к социальным, культурным и спортивным объектам. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, увеличенный передний указатель маршрута.

