Лантратова опубликовала список украинских пленных, которых РФ предлагает обменять

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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обнародовала список из 224 фамилий украинских военнопленных, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена.

"Мы готовы к самым разным вариантам обмена, наша цель – освободить наших ребят, оказавшихся в плену", – написала она на своей странице в MAX.

Лантратова обратилась к семьям российских пленных, пообещав, что Россия сделает все необходимое для их возвращения. Она отметила, что только за последний месяц Москва предлагала Киеву три разных списка для обмена, однако украинские власти не забирают своих людей.

Ранее уполномоченный по правам человека рассказала, что судьба 302 жителей Курской области все еще остается неизвестной спустя 2 года после вторжения Вооруженных сил Украины. Она назвала это острой проблемой.

