Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:28

Политика

Лантратова заявила, что судьба более 300 жителей курского приграничья остается неизвестной

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Спустя два года после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область неизвестной остается судьба 302 жителей приграничных районов. Такие данные привела уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что проблема поиска пропавших местных жителей, связь с которыми оборвалась, с первых дней стала одной из самых острых.

Ранее Лантратова сообщила о запуске прямого канала коммуникации с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьями погибших.

Она также пояснила, что необходимость такого механизма возникла из-за разрыва дипломатических и межведомственных отношений.

Читайте также


политика

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика