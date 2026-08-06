Лантратова заявила, что судьба более 300 жителей курского приграничья остается неизвестной

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Спустя два года после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область неизвестной остается судьба 302 жителей приграничных районов. Такие данные привела уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что проблема поиска пропавших местных жителей, связь с которыми оборвалась, с первых дней стала одной из самых острых.

Ранее Лантратова сообщила о запуске прямого канала коммуникации с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьями погибших.

Она также пояснила, что необходимость такого механизма возникла из-за разрыва дипломатических и межведомственных отношений.