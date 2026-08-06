Лерчек будет под запретом определенных действий до вступления приговора в силу

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) до вступления приговора в законную силу останется под запретом определенных действий. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, мера пресечения оставлена без изменений.

Арест на имущество Чекалиной, наложенный ранее решением суда, сохранен для обеспечения выплаты назначенного штрафа.

Также прокуратура уже направила в Гагаринский суд Москвы апелляционное представление с требованием ужесточить наказание. В надзорном ведомстве настаивают на увеличении условного срока для Лерчек до шести лет.

Кроме того, гособвинители просят апелляционную инстанцию продлить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет, как это и было заявлено прокурорами Светланой Тарасовой и Натальей Кузьминой в ходе прений сторон.

Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвинены в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. По данным следствия, они перевели более 250 миллионов рублей на счета в Объединенных Арабских Эмиратах, полученные от проведения фитнес-марафонов.

Чекалин признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек временно приостанавливали из-за ее тяжелого онкологического заболевания. Однако в июле 2026 года судебное разбирательство было возобновлено.