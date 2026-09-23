Фото: кадр из мультфильма "Черный Плащ"; режиссеры – Тэд Стоунс, Алан Заслов, Сабуро Хасимото; производство – Walt Disney Television Animation

Известный американский мультсериал "Черный Плащ" получит продолжение спустя 35 лет. Об этом сообщил телеканал Disney+.

"Кряк Лапчатый возвращается на экраны в качестве легендарного борца с преступностью – Черного Плаща", – говорится в публикации на сайте телеканала.

Над новыми эпизодами будут работать новые продюсеры. Ожидается, что они будут консультироваться с оригинальным создателем мультсериала Тэдом Стоунсом.

Премьера "Черного Плаща" состоялась в 1991 году. Мультипликационный сериал насчитывает 91 эпизод. За время показа он был отмечен 10 номинациями на премию "Эмми".

Ранее Disney объявил о работе над третьей частью мультфильма "Зверополис". Продолжение запустили в производство после успеха второй части, которая собрала 1,46 миллиарда долларов в мировом прокате и стала самым кассовым анимационным фильмом студии.