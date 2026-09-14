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14 сентября, 03:57

Культура

Фильм "Хитрый Койот" стал лидером кинопроката в СНГ в выходные

Фото: кадр из фильма "Хитрый Койот"; режиссер – Дэйв Грин; производство – Keylight Pictures, Troll Court Entertainment, Two Monkeys, A Goat and Another, Dead, Monkey, Warner Animation Group, Warner Bros.

Анимационно-игровой фильм "Хитрый Койот" режиссера Дэйва Грина возглавил кинопрокат в России и странах СНГ в минувшие выходные. Картина собрала 37,2 миллиона рублей, как свидетельствуют данные портала kinobusiness.com по итогам периода с 10 по 13 сентября.

В центре сюжета – знаменитый мультипликационный персонаж Хитрый Койот, который устал от эксплуатации корпорацией "Акме". Он нанимает адвоката и подает на компанию в суд. В ходе разбирательства выясняется, что юристы корпорации покрывают масштабный заговор, затрагивающий всех рисованных героев. Главные роли исполнили актеры Джон Сина, Лана Кондор, Уилл Форте, П. Дж. Бирн, Зои Бухански, Нэнси Линехэн Чарльз и другие.

Второе место в рейтинге занял мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" режиссера Дарины Шмидт, собравший 29,7 миллиона рублей. Третью строчку занял экшен-триллер "Надежда" режиссера На Хон-джина, заработавший 26 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко стал персонажем нового эпизода мультсериала "Простоквашино" под названием "Космический рекорд".

По сюжету Шарик после разговора с командиром отряда космонавтов узнает о новом наборе и решает попробовать свои силы. Чтобы приблизиться к мечте, он сооружает собственную МКС на чердаке. Матроскин не одобряет затею друга и пытается вернуть его домой.

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