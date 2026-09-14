Российская авиация поразила пункты временной дислокации и управления БПЛА ВСУ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Экипажи российской авиации нанесли удары по пункту временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Федоровке Харьковской области и пункту управления беспилотниками 5-го пограничного отряда Украины в Земляном Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав кадры объективного контроля.

В ведомстве уточнили, что удары наносились авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также двумя авиационными ракетами ЛМУР Х-39. Все цели поражены.

Ранее ВС РФ нанесли групповые удары по объектам ВСУ. В частности, в Одессе уничтожены логистические центры "Пальма", Raben-Ukraine и "Одесса-22", где хранились военные грузы.

Более того, атаке подверглись цех по производству дронов и комплектующих, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.